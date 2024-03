Gli studenti dell’Itt Galilei di Alassio alla finale nazionale della competizione di robotica “Nao Challenge”

Alassio. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Galileo Galilei” partecipano con entusiasmo alla finale nazionale della competizione di robotica NAO CHALLENGE.

“È con grande piacere che annunciamo la partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico ‘Galileo Galilei’ alla finale nazionale della prestigiosa competizione di robotica nota come NAO CHALLENGE – spiegano dalla scuola – Questo evento, che mette in mostra il talento e la creatività degli studenti nel campo della robotica educativa, è un’opportunità straordinaria per i nostri giovani menti brillanti”.

“Gli alunni dell’ITT si sono distinti per la loro dedizione e impegno nel prepararsi per questa competizione di alto livello. Attraverso mesi di duro lavoro e collaborazione, coordinati dal prof. Messina , hanno sviluppato e perfezionato le loro abilità nel programmare e controllare i robot NAO, preparandosi così per sfidare le migliori menti della robotica a livello nazionale”.

La competizione avrà luogo all’interno della rinomata fiera educativa DIDACTA, che si tiene a Firenze. La Fiera Didacta rappresenta un ambiente stimolante e ricco di opportunità per gli studenti, offrendo loro la possibilità di interagire con esperti del settore, scoprire le ultime innovazioni nel campo dell’istruzione e mettere alla prova le proprie capacità attraverso varie competizioni e attività.

“I nostri studenti affronteranno la sfida della Finale Nazionale della Robotica NAO CHALLENGE oggi e domani. Siamo sicuri che daranno il massimo di sé, dimostrando non solo le loro competenze tecniche, ma anche il loro spirito di squadra, la resilienza e la determinazione. In qualità di istituto, siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti e del loro successo fino a questo punto. Vogliamo estendere loro i nostri migliori auguri per la competizione e riconoscere il loro impegno e la loro passione nel perseguire l’eccellenza nel campo della robotica educativa. Seguiteci per gli aggiornamenti in tempo reale sulla performance dei nostri studenti alla Finale Nazionale della Robotica NAO CHALLENGE. Per questo progetto è stato creato un canale Instagram dedicato @NAOTHLON. Forza, ragazzi, siamo con voi”.