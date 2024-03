Giornata della memoria delle vittime di mafia, al Giardino dei Giusti di Savona un pannello in ricordo

Liguria. Giunge alla sua ventinovesima edizione la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge

numero 20 dell’8 marzo 2017 e celebrata quest’anno nella capitale sul tema “Roma città libera”.

Il corteo ha raggiunto il Circo Massimo dove alle ore 10.45 è iniziata alla cerimonia della lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime delle mafie, conclusa dall’intervento di Don Luigi

Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione.

Per l’occasione, Libera Savona ha installato un pannello con i nomi delle vittime innocenti delle mafie nel “Giardino dei Giusti” inaugurato lo scorso 6 marzo nei Giardini Principessa Mafalda di Savoia del Prolungamento a Mare di Savona, Passeggiata Walter Tobagi.

“La scelta di questo luogo, dedicato a persone che si sono rese ‘giuste’ con la propria vita, vuole essere uno stimolo per tutti a vivere con coraggio e responsabilità quello in cui si crede – spiegano da Libera Savona – Accanto alle steli dei Giusti individuati da associazioni e istituti scolastici, i nomi resteranno esposti fino a domenica 24 a disposizione della cittadinanza e dei visitatori del Giardino offrendo un’occasione per riflettere su coloro che hanno perso la vita per opera delle mafie, nel nostro Paese e non solo”.