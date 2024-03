Ginnastica per Tutti, Maremola presente con tre squadre alla prima prova regionale

Pietra Ligure. Domenica 10 marzo si è svolta a Sanremo la prima prova regionale della Ginnastica per Tutti, un programma federale rivolto alle bimbe alla prima esperienza di gara.

La rappresentativa pietrese della Polisportiva Maremola si è presentata con ben tre squadre, così composte.

Squadra 1 classe 2016/2017: Masha Memmet, Alessandra Minuti, Giorgia Rigliaco, Asia Ferrua, Sofia Cornilla, Camilla Bortolotto

Squadra 2 e 3 classe 2018/2019/2020: Olivia Comani, Iris Cristina, Selene Gervasi, Margherita Bruno, Bianca Lanaro, Ginevra Marabotto, Matilde Morgante, Virginia Morgante, Caterina Panza.

Le bimbe si sono divertite e hanno messo tanto impegno portando i colori della Maremola anche in questa tipologia di gara alla quale la società non aveva mai partecipato. Un ringraziamento speciale va a Giorgia Guido, istruttrice di riferimento di questi corsi, che si è cimentata in questo progetto tutt’altro che semplice.

Quello trascorso è stato: “Un week end sanremese all’insegna della ginnastica artistica” che ha visto impegnate ben trenta atlete della ASD Polisportiva Maremola.

“Si ringraziano – affermano i dirigenti della Polisportiva Maremola – anche i tecnici Luisa Cristina, Ilaria Rosso, Marco Barisone e i nostri aspiranti tecnici Rebecca Melo Diez, Sabrina Garrone, Leila Cortese e Rebecca Riolfo per il lavoro quotidiano che svolgono all’interno del palasport di Pietra Ligure, in uno spazio appena sufficiente per contenere le attrezzature minime e indispensabili per la preparazione alle gare. Quest’anno la sezione ginnastica conta all’attivo più di 100 bambine iscritte, dai 3 anni alla maggiore età, risultando, infatti, un settore in continua crescita.

“Per questi motivi auspichiamo, in un prossimo futuro, di effettuare gli allenamenti e, perché no, essere noi gli organizzatori di gare in spazi idonei tali da richiamare l’attenzione verso questa realtà storica di Pietra Ligure” concludono.