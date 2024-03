Ginnastica acrobatica, buoni piazzamenti per la Polisportiva Agi nella seconda prova del campionato italiano

Albenga. Domenica 3 marzo ad Albenga presso il Palamarco si è svolta la seconda prova del campionato italiano FGI di ginnastica acrobatica circuito Silver.

La Polisportiva Agi ha partecipato con 7 combinazioni divise tra L1,L2 allieve e L2 open portando in gara esercizi ben eseguiti e convincenti che le hanno permesso di ottenere buoni piazzamenti.

Per la categoria L1 debutto per le coppie composte da Miriam Yassine con Giulia Bollorino e da Nina Tassara con Sara Volante, Le ginnaste più giovani della squadra, malgrado l’emozione hanno portato in campo impegno ed entusiasmo, classificandosi rispettivamente 14° e 12°.

Per la categoria L2 allieve il duo Anna Martin e Zoe Prisciandaro si ripresentano in gara insieme dopo l’ottimo debutto dello scorso anno ottenendo il nono punteggio. Prima volta insieme invece per la coppia Giorgia Malacarne e Lidia Lanzalaco che seguono le compagne al decimo posto.

Nella stessa categoria si sono esibite anche Vittoria Burastero e Giulia Nan, brave a presentare un esercizio provato solo 10 giorni a causa di un infortunio di una compagna. Si classificano undicesime.

Ottimo risultato invece per la coppia Elisa Burastero, prima volta come base, con Matilde Molinari. La loro esibizione precisa e coinvolgente le ha fatto guadagnare un quarto posto a pochi centesimi dal podio.

Buon piazzamento anche per il duo L2 open Grecia Zenteno Gonzales e Sveva Munari che, in una categoria difficile ed affollata, riescono ad ottenere un prezioso ottavo posto.

Il prossimo appuntamento sarà a Lodi il 7 aprile per la terza ed ultima gara di qualificazione, che decreterà le combinazioni che accederanno alla finale nazionale.

Sabato 9 marzo a Torino invece si è svolta la seconda prova del circuito Gold a cui la Polisportiva Agi ha partecipato con la sola coppia composta da Margherita Caracciolo e dalla debuttante, in questa categoria, Celeste Rega. Con il loro esercizio emozionante e tecnicamente ben eseguito hanno guadagnato un sesto posto in una gara di altissimo livello. Anche per loro appuntamento alla terza e decisiva prova che si svolgerà a Mortara il 20/21 aprile per conquistarsi un posto in finale.

La Polisportiva Agi ringrazia le istruttrici Annamaria Tricomi ed Eva Verus per il costante lavoro che svolgono con queste piccole e grandi ginnaste. Le allenatrici si dichiarano soddisfatte dei miglioramenti, dell’unione e della crescita della squadra e fiduciose per i prossimi obiettivi.

Le ginnaste della Polisportiva Agi in azione