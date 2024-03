Garlenda 2024, Tezel organizza una serie di incontro con i cittadini: “L’ascolto il motore del cambiamento”

“Garlenda per tutti”, la lista civica che sostiene Luigi Tezel per le elezioni comunali di Garlenda, organizza una serie di incontri dedicati ad “ascoltare idee e problematiche delle realtà commerciali e non che operano nella città”.

“Saranno incontri dedicati al confronto, per redigere un programma che veda realmente le problematiche e gli interessi dei cittadini”, spiegano dalla lista.

Tutti gli appuntamenti, ad eccezione di quelli dedicati al settore del turismo e commercio, avverano nel Point di informazione elettorale, in via Lerrone 28 a Garlenda.

Seguiranno inoltre momenti dedicati a tutti i cittadini di Garlenda.