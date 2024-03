Garlenda. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione del point elettorale di “Garlenda per tutti”, la lista civica che sostiene la candidatura di Luigi Tezel a sindaco della cittadina. Insieme a Tezel, ad accogliere cittadini e simpatizzanti c’erano alcuni membri della sua lista: Biancaneve Locanetto, Cosimo Palombella, Valerio Favi e Anna Maria Riccio. Sul resto della squadra vige il più stretto riserbo.

Il point, situato in via Lerrone 28, sarà un luogo “aperto a tutti i cittadini che desiderano avere informazioni sul programma elettorale di Tezel e sulle sue proposte per il futuro di Garlenda. Inoltre sarà un luogo dove ognuno potrà portare i propri pensieri e le proprie idee per la città”.

“Come si dice ‘c’è sempre una prima volta’ – spiega Tezel a IVG.it – E’ la prima volta, infatti, che a Garlenda apre il point elettorale di un candidato sindaco. Questa è una novità che certamente muove le acque in una realtà consolidata e tradizionalista come la nostra. Del resto, il nostro gruppo è nato per rompere gli schemi e portare un vero cambiamento dopo 20 di continuità”.

Il piano è chiaro: “Ad aprile daremo il via ad una campagna di ascolto importantissima che coinvolgerà tutte le associazioni cittadine. Vogliamo ascoltare e confrontarci con loro, perché il non vogliamo scrivere da soli il nostro programma elettorale ma intendiamo ascoltare i bisogni e le necessità delle realtà cittadina per dare vita ad un Comune più aperto, inclusivo e partecipativo. Sempre ad aprile, ogni sabato dalle 17 alle 19 sarò disponibile ad incontrare chiunque voglia venire a trovarci. Infine, a maggio organizzeremo una serie di incontri nei quartieri e nelle frazioni”.

“Il nostro obiettivo principale è riportare un po’ di democrazie a partecipazione nella cittadina”, chiosa Tezel.

guarda tutte le foto 6



Garlenda, inaugurato il point elettorale di Luigi Tezel

Oggi alle 21 il point ospiterà il primo dei suoi incontri con il direttivo della Pro Loco.