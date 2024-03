Funivie, Cgil Savona: “Rixi e Toti si ricordino delle infrastrutture ferme al palo e degli impegni assunti”

Savona. “Dopo 500 giorni di governo, lunedì prossimo il vice ministro Rixi sarà presente in provincia di Savona per valutare la situazione dell’Aurelia Bis. Una visita che ci aspettiamo sia fruttuosa e tesa a risolvere la vergognosa situazione delle infrastrutture dove tutto è fermo al palo con pesanti ricadute su lavoratori, studenti, pendolari, turisti e imprese”. Lo fa sapere, in una nota, la segreteria provinciale della Cgil Savona.

“Con l’occasione è utile ricordare al vice Ministro che, nello scorso mese di ottobre, si era impegnato a convocare un incontro per Funivie, incontro che non è mai stato effettuato. Preme ricordare in questa sede che non solo non c’è stata alcuna convocazione ma nulla è stato fatto dal Ministero per la rimessa in funzione delle Funivie (così come accaduto con i precedenti Governi e Ministri dal 2019 ad oggi). Dal Vice Ministro ci saremmo aspettati risposte ai tanti problemi infrastrutturali presenti in provincia a partire proprio dal ripristino delle Funivie, e contestualmente un intervento più forte e deciso da parte di Sindaci e dal Presidente della Provincia, sempre troppo “timidi” quando si tratta di pretendere risposte concrete da Regione e Governo”, aggiunge.

“Sarebbe quindi utile che il vice Ministro incontrasse sindacati e lavoratori per la vertenza Funivie e mantenesse gli impegni assunti”, conclude.