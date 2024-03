Francesco Bruzzone aderisce all’Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano

Savona. L’onorevole Francesco Bruzzone, 62 anni, nato a Genova ma residente a Stella, eletto nelle liste della Lega, ha aderito all’Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano che si propone di sensibilizzare l’impegno di parlamentari (deputati e senatori) al fine di promuovere, salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico nazionale.

L’integruppo nasce con finalità culturali quali: divulgare e rendere fruibile il patrimonio artistico, culturale e storico custodito presso le sedi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; organizzare alla Camera dei Deputati il premio “Donne del Patrimonio” che rappresenta un importante riconoscimento per le dirigenti, imprenditrici, professioniste e rappresentanti delle istituzioni che si sono distinte nella valorizzazione del patrimonio italiano.

Inoltre in occasione del ventesimo anniversario dell’emanazione e entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali (Legge 42/2004) è impegnato nel raccogliere pareri, proposte e suggerimenti per un aggiornamento del testo legislativo.

Infine l’Intergruppo promuove e sostiene le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea che si terranno il 14 e 15 settembre 2024.