Frana su viale Europa, Varazze Domani: “Serve progettazione seria e complessiva di messa in sicurezza e valorizzazione”

Varazze. Una messa in sicurezza seria e complessiva di lungomare Europa. Lo chiedono i consiglieri di “Varazze Domani” Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Roby Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti.

“Questa mattina su viale Europa, all’ altezza della Baia dei Pescatori, è caduta una grande frana che ostruisce il passaggio e avrebbe potuto coinvolgere qualcuno dei numerosi sportivi che la domenica mattina affollano il percorso ciclo pedonale. Da tempo abbiamo chiesto in consiglio comunale di mettere al centro una progettazione seria e complessiva di messa in sicurezza e valorizzazione di questo luogo magico. Purtroppo nessun progetto è mai partito, abbiamo visto solamente ripristini a seguito di eventi straordinari come quello di oggi”.

Proseguono: “La mancanza di progettazione su questo luogo è inammissibile e come abbiamo visto fa danni ai luoghi e può coinvolgere le persone. Come consiglieri di Varazze Domani chiediamo innanzitutto che si sospenda il progetto di posizionamento di opere d’arte e si pensi piuttosto alla sicurezza e salvaguardia del luogo, ricordiamoci infatti che qui risiedono numerosi concittadini e moltissime persone lo vivono quotidianamente. Prendiamoci cura del nostro territorio” conclude il gruppo Varazze Domani.