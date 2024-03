Frana su lungomare Europa a Varazze, sopralluogo del sindaco: “Già domani mezzi al lavoro per rimuovere i massi e messa in sicurezza”

Varazze. “Già da domani i mezzi saranno al lavoro per rimuovere il materiale distaccato e per effettuare i primi interventi necessari così da consentire le valutazioni tecniche fondamentali per la riapertura in sicurezza del tracciato”. Così il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici dopo il sopralluogo di questa mattina in lungomare Europa dopo la frana di domenica notte.

“Questa mattina, con i tecnici comunali, ho effettuato un sopralluogo su lungomare Europa per valutare la situazione e per programmare gli interventi da eseguirsi dopo il distacco roccioso verificatosi nella prima mattina di ieri – spiega – Ho chiesto di dare massima priorità a questo intervento”.

“Stiamo facendo tutto il possibile per limitare la chiusura del tratto interessato dalla frana e riaprire il prima possibile il tracciato nella sua interezza”.

Ieri, a seguito dell’episodio, la minoranza aveva chiesto “una progettazione seria e complessiva di messa in sicurezza e valorizzazione” dell’area.