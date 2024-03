Frana su lungomare Europa a Varazze. Il sindaco Pierfederici: “C’è bisogno di un intervento più esteso”

Varazze. “Purtroppo le valutazioni tecniche effettuate non hanno dato il via libera alla riapertura con la ‘semplice’ rimozione del materiale franato”. Il sindaco Pierfederici interviene sulla frana che lo scorso 3 marzo è caduta su lungomare Europa. “Fin da subito si era provveduto con le valutazioni del caso per riaprire in prima possibile. Eseguite le prime opere di disgaggio del materiale pericolante sono iniziate subito le verifiche tecniche necessarie per capire come poter intervenire”.

“La zona interessata – spiega – necessita di un intervento più esteso e di una specifica progettazione di tipo geotecnico affidata a professionisti specializzati. I tecnici stanno lavorando in strettissima collaborazione con gli uffici comunali e la consegna degli elaborati progettuali è ormai prossima.

Appena terminata la progettazione – aggiunge il sindaco – sarà necessario ‘correre’ per affidare i lavori e sistemare la zona quanto prima per riaprire e rendere nuovamente fruibile tutta la passeggiata da Varazze fino a Cogoleto”. Un intervento che avrà un costo di circa 200.000 euro per la realizzazione delle opere.

“Purtroppo questa è stata un’emergenza, ma dobbiamo ricordarci che stiamo attenzionando quella zona già da tempo e con grandi sforzi. In questi mesi – prosegue Pierfederici – a seguito dell’ultima mareggiata dello scorso novembre, si è intervenuti in diverse zone del tracciato sia con opere a terra, sia a mare. Uno degli ultimi interventi effettuati ha riguardato proprio una criticità rilevata nel primo tratto della passeggiata mentre è in corso la progettazione per un intervento più significativo nella zona dei ‘tre tre pontini’ necessario sempre a seguito delle ultime mareggiate”.

“L’attenzione sul tracciato è sempre massima, gli interventi in previsione sono molti e spesso l’iter autorizzativo necessita di progettazioni specifiche a tutela del paesaggio. L’impegno cha l’Amministrazione ha preso con la cittadinanza è quello di fare il possibile per riaprire nel minor tempo utile il percorso. Su questo – conclude – gli uffici stanno lavorando con la solita professionalità ed a loro va il nostro ringraziamento”.