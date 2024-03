Frana Santuario, via libera alle navette di TPL Linea: lunedì parte la messa in sicurezza

Savona. E’ arrivata l’autorizzazione della Provincia di Savona per il servizio navetta di TPL Linea a seguito della frana avvenuta sulla strada provinciale 12 Savona–Altare in località Santuario, che ha portato alla chiusura della strada e all’isolamento di alcune famiglie della zona.

Per la parte a valle dell’evento franoso, è stato necessario istituire un divieto di sosta e adibire l’area destinata alla fermata dei mezzi. In questo caso il trasporto pubblico locale seguirà la linea ordinaria, con le navette in azione dal ciglio della frana fino al capolinea standard.

Diverso il discorso a monte dove è stato previsto un servizio di collegamento fino a San Bartolomeo. In tutto 18 le corse giornaliere, 9 a valle e 9 a monte.

Nell’ambito dell’attuale fase emergenziale per la viabilità e per i collegamenti, è stato attuato il posizionamento della segnaletica da parte degli uffici della viabilità provinciale per consentire la manovra in sicurezza della navetta. Il via libera al servizio bus dell’azienda di trasporto savonese è arrivato a seguito degli ultimi sopralluoghi tecnici tra TPL Linea e Provincia di Savona.

“Le navette partiranno da domani, venerdì 22 marzo, e dopo la prima settimana valuteremo la situazione e nel caso faremo dei correttivi: riguardo al trasporto pubblico locale quanto stabilito è, infatti, ancora in fase sperimentale” afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Quanto al complessivo intervento di messa in sicurezza, il presidente Olivieri ha evidenziato: “Il cantiere in somma urgenza è già stato assegnato, sono iniziate le attività propedeutiche da parte della ditta incaricata, lunedì è previsto l’inizio dell’intervento vero e proprio. L’obiettivo è quello di ripristinare almeno un senso unico alternato entro i primi giorni di aprile e ridurre così i disagi degli abitanti della zona” ha concluso.