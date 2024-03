Frana Santuario, il consigliere Santi: “Il Comune sia parte attiva, urgente riaprire la strada”

Savona. “La competenza è della Provincia, ma anche il Comune sia parte attiva per il ripristino della strada provinciale chiusa in seguito alla frana della scorsa settimana”. La richiesta al sindaco di Savona Marco Russo arriva dal consigliere comunale Pietro Santi.

“Con l’interruzione della viabilità, molte famiglie sono in estrema difficoltà, tanti vengono quotidianamente a Savona per lavoro. E non dimentichiamoci la cava di Cimavalle, un importante attività produttiva della nostra città”, prosegue Santi.

“Il Comune si impegni a far sì che si risolva il problema nel più breve tempo possibile. E invito la provincia a valutare mediante sopralluoghi di intervenire in maniera preventiva su situazioni di disagio e pericolo sulla strada perchè è evidente che quello che è successo potrebbe verificarsi in altre zone”, ha concluso Santi.