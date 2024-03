Frana Santuario, ecco il dettaglio delle navette TPL Linea: corse e orari

Savona. E’ attivo da oggi, venerdì 22 marzo, il servizio di TPL Linea per la frana al Santuario di Savona e lo stop alla viabilità sulla strada provinciale n° 12.

Per la parte a valle dell’evento franoso, è stato necessario istituire un divieto di sosta e adibire l’area destinata alla fermata dei mezzi. In questo caso il trasporto pubblico locale seguirà la linea ordinaria, ovvero dalla stazione FF.SS. di Savona sino al civico 52/B di via Cimavalle, per un totale di 9 corse in andata e nove corse di ritorno.

A monte della frana è in azione una navetta aggiuntiva di collegamento tra il capolinea di via Cimavalle e le due fermate di nuova istituzione in prossimità dei civici 61 e 58, sempre in via Cimavalle.

Complessivamente sono 18 le corse giornaliere aggiuntive del servizio navetta a monte della frana: nove in andata e nove in ritorno.

E’ stato inoltre necessario il posizionamento della segnaletica da parte degli uffici della viabilità provinciale per consentire la manovra in sicurezza delle navette.

L’attivazione del servizio bus dell’azienda di trasporto savonese è arrivata a seguito degli ultimi sopralluoghi tecnici tra TPL Linea, Provincia e Comune di Savona, con la preziosa collaborazione della stessa polizia locale.

Il servizio è in via sperimentale, fino al prossimo 29 marzo, successivamente si valuteranno possibili modifiche e variazioni a seconda delle esigenze dell’utenza.

QUI il dettaglio sugli orari delle corse