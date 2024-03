Frana Santuario, da domani navetta verso valle. Da sabato servizio attivo anche verso San Bartolomeo

Savona. All’esito del sopralluogo della giornata di ieri, 13 marzo con TPL e Provincia di Savona, per il collegamento dei trasporti pubblici da domani mattina, 15 marzo, sarà attivo il servizio autobus a valle fino alla frana, con frequenza di trenta minuti. Per il collegamento a monte da sabato mattina sarà attiva una navetta fino a San Bartolomeo del Bosco, in via sperimentale fino a venerdì 22 per valutare le effettive necessità e quindi calibrare il servizio in ragione di esse.

La frana avvenuta sulla strada provinciale 12 “Savona – Altare” in località Santuario ha portato alla chiusura della strada. I tecnici della Provincia di Savona sono al lavoro per la messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale di competenza.

A seguito del sopralluogo avvenuto il 12 marzo con Provincia di Savona, Asl2, 118 è stata disposta la collocazione permanente di un’autoambulanza della Croce Bianca nella parte a monte del tratto interessato. Poichè il mezzo richiede il collegamento elettrico, i tecnici della Provincia sono già all’opera per predisporre un quadro elettrico.

Nel frattempo è a disposizione della popolazione residente un’auto medica, sempre della Croce Bianca, dotata di tutta la strumentazione idonea al primo soccorso, le piccole dimensioni del mezzo permettono il passaggio nel tratto di strada percorribile a piedi.