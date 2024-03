Frana al Santuario, navetta verso Savona e ambulanza fissa a monte

Savona. Navetta lato mare e un’ambulanza fissa verso San Bartolomeo. E’ stata soddisfatta la richiesta dei residenti di Cimavalle isolati dopo la frana all’incirca all’altezza del ristorante 32 della strada provinciale Sp12 che da Savona passa al Santuario e porta fino a Naso di Gatto.

Gli abitanti hanno anche chiesto una seconda navetta lato San Bartolomeo e il Comune insieme a Tpl stanno valutando la soluzione.

Due giorni fa il sindaco di Savona Marco Russo e la dirigente della Provincia Chiara Vacca insieme all’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi hanno incontrato un centinaio di residenti che abitano sopra la frana e si trovano isolati. La chiusura della strada comporta l’isolamento dei residenti di Cimavalle che per scendere a valle sono costretti a passare da Carcare o da Pontinvrea.

La strada rimane chiusa all’altezza del ristorante 32 e ad ora è garantito solo il passaggio pedonale. I lavori partiranno tra pochi giorni con l’obiettivo di riaprire il transito a una corsia, poi seguiranno i lavori definitivi per aprire tutta la carreggiata.

La strada è crollata a seguito delle intense e diffuse precipitazioni, con significativi accumuli pluviometrici, registratisi nel corso del weekend dell’1, 2 e 3 marzo scorso. Fortunatamente, al momento del cedimento, non era in transito alcun veicolo e non sono rimaste persone ferite. La situazione di grave dissesto statico non ha interessato le abitazioni vicine.