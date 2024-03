Savona. E’ ancora chiusa e lo rimarrà sicuramente per mesi la Sp12, la strada provinciale del Santuario che è franata ieri pomeriggio tra Santuario e Cimavalle. Ancora questa mattina si è staccata un’altra porzione di carreggiata.

Poche ore fa il personale della Provincia ha fatto un nuovo sopralluogo. “Entro metà settimana prossima avremo valutato quali sono i lavori necessari – ha spiegato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri -. Sicuramente serviranno diverse centinaia di migliaia di euro perchè è necessario un lavoro ingente. L’obiettivo è garantire in tempi brevi la riapertura della strada con un senso unico alternato”.

Ieri è crollata nel torrente sottostante una porzione di carreggiata all’incirca all’altezza del ristorante 32. Fortunatamente, al momento del cedimento, non era in transito alcun veicolo e non sono rimaste persone ferite. La situazione di grave dissesto statico non ha interessato le abitazioni più vicine.

Sul posto sono arrivate la polizia locale che in collaborazione con il Personale della Provincia di Savona, ha preso provvedimenti per delimitare l’area interessata.

La chiusura della strada comporta l’isolamento dei residenti di Cimavalle che per scendere a valle sono costretti a passare da Carcare o da Pontinvrea. Modifiche anche alla circolazione dei bus di Tpl Linea che all’altezza del Santuario effettuano inversione di marcia per ritornare a Savona.