Frana a Bergeggi, riaperta via Colombo: completata la messa in sicurezza

Bergeggi. E’ tornata regolare, a doppio senso di marcia, la viabilità in via Colombo a Bergeggi, collegamento di accesso al paese, dopo la frana che aveva riguardato il cedimento di una porzione di muraglione. Nel pomeriggio di oggi, infatti, è stato completato l’intervento di messa in sicurezza e dopo le ultime verifiche tecniche il via libera al ripristino della circolazione viaria, in precedenza a senso unico alternato, con regolazione di semaforo.

I lavori sono stati eseguiti dal soggetto privato titolare dell’area interessata dallo smottamento.

Il tecnico che si è occupato del ripristino è stato l’Ing. Davide Mapelli e l’impresa “Gaverini Franco” di Bergeggi ha eseguito i lavori, i quali erano stati oggetto anche di una specifica ordinanza emanata dal sindaco di Bergeggi Nicoletta Rebagliati.

Ora la situazione idrogeologica del versante che era franato, con massi e detriti sulla carreggiata, è tornata alla normalità e dopo l’azione di consolidamento è stato possibile riaprire completamente la strada.