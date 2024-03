Forti piogge, neve e venti fino a 120km orari: diramata l’allerta arancione sul ponente ligure, gialla sul resto della regione

Liguria. Alla luce delle ultime previsioni, Arpal ha modificato gli estremi dell’allerta meteo per piogge diffuse diramato ieri.

Sui bacini piccoli della zona A sarà gialla dalle 20 di oggi sabato 9 febbraio alle 13 di domani domenica 10 marzo; sui bacini medi e grandi sarà gialla dalle 20 alla mezzanotte di oggi e poi arancione dalle 00 alle 13 di domani, domenica 10 marzo. Sulla zona B sarà allerta allerta gialla dalle 00 alle 13 di domenica 10 marzo. Sui bacini piccoli e medi della zona C sarà allerta gialla dalle 3 alle 12 di domenica 10 marzo; sui bacini grandi sarà allerta gialla dalle 6 alle 16 di domenica 10 marzo. Sulla zona D sarà allerta gialla dalle 00 alle 12 di domenica 10 marzo. Sui bacini piccoli e medi della zona E sarà allerta gialla dalle 00 alle 12 di domenica 10 marzo.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Come anticipato ieri, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà dal pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, piogge diffuse a partire da ponente, anche a carattere di rovescio moderato, con cumulate significative sulle zone A e D. I fenomeni andranno accompagnati da venti localmente forti su B e sulla parte orientale di A, in deciso rinforzo la sera su C ed E e sulla parte orientale di B; mare molto mosso a ponente, temporaneo calo e nuovo aumento dalla sera. Neve sulle Alpi oltre 1200-1400 metri.

La fase più intensa dei fenomeni è attesa all’alba di domani, domenica 10 marzo, con piogge diffuse moderate o forti e un’alta probabilità di temporali forti su tutte le zone. Nel ponente sono previste risposte idrologiche significative dei bacini medi e grandi con possibili criticità associate diffuse. Le precipitazioni saranno localmente a carattere temporalesco pertanto in corrispondenza dei fenomeni più intensi sono possibili risposte repentine dei bacini piccoli di tutta la regione. Locali criticità possibili anche nei bacini medi e grandi del centro-levante. Fenomeni in attenuazione in mattinata da ponente, lasciando residua instabilità con possibili rovesci o temporali specialmente sul centro-levante la sera. Venti forti a ponente, di burrasca sul centro-levante; mareggiate per onda da sud/sud-est. Neve oltre 1200-1500 metri su A, in locale calo a 700-800 metri su D in mattinata.

Tra domenica e lunedì un nuovo passaggio perturbato interesserà la Liguria, mantenendo condizioni di spiccata instabilità con rovesci sparsi e locali temporali, anche moderati.

Di seguito l’avviso meteo diramato oggi.

Sabato 9 marzo avremo dal pomeriggio l’arrivo di una nuova perturbazione determina piogge diffuse a partire da ponente anche a carattere di rovescio moderato, cumulate significative su A e D. Bassa probabilità di temporali forti su A. Neve sulle Alpi oltre 1200-1400 metri. Venti localmente forti (40-50 chilometri orari) settentrionali su B e parte orientale di A, deciso rinforzo la sera da sud-est su C ed E e parte orientale di B (raffiche oltre 70-80 chilometri orari su rilievi). Mare molto mosso a ponente per onda da sud/sud-est, temporaneo calo e nuovo generale aumento del moto ondoso dalla sera.

Domenica 10 marzo avremo piogge diffuse moderate o forti, alta probabilità di temporali forti, cumulate elevate. Neve oltre 1200-1500 metri su A, in locale calo a 700-800 metri su D in mattinata, solo sulle cime a levante in calo a 1200-1400 a fine evento. In mattinata fenomeni in attenuazione da ponente, in seguito residua instabilità con possibili rovesci/temporali specie su B e C la sera e bassa probabilità di fenomeni forti. Venti meridionali forti (50-60 chilometri orari su A e D), di burrasca (60-70 chilometri orari) su B, C ed E (raffiche oltre 100-120chilometri orari sui crinali). Mareggiate per onda da sud/sud-est.

Lunedì 11 marzo il transito di un nuovo impulso perturbato mantiene condizioni di spiccata instabilità con rovesci sparsi e locali temporali anche moderati. I fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi alpini e appenninici oltre 1200-1400 metri. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.