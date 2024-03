Albisola Superiore. Ancora una vittoria convincente per i Pirates di coach Alfredo Giuso Delalba. Il team albi-savonese si impone per 44 a 0 sulla giovane formazione lombarda.

I ragazzi di coach Pietro Marotta erano attesi al riscatto dopo la brutta sconfitta alla prima di campionato, ma contro i pirati la differenza fisica e la maggior esperienza dei liguri si è fatta sentire.

I demoni erano scesi in Liguria con un roster nutrito (64) e con almeno una ventina di elementi nati tra il 2004 e il 2007. Questo per il futuro giocherà sicuramente a loro favore e l’esperienza che stanno facendo, affrontando questo campionato, li renderà piu forti.

La pioggia dei giorni scorsi finalmente da una tregua e le squadre scendono in campo. Sono i Pirates pronti a ricevere l’ovale dai Daemons. Parte bene la difesa lombarda che blocca la offense ligure. Altrettanto fa la difesa pirata “The Black Wall” che non fa muovere palla ai demoni. Palla alla offense ligure ed è il #1 Federico Burato che con una corsa, entra in end zone segnando ed aggiudicandosi il premio della famiglia Cottarella per i primi punti sul tabellone. #2 Stefano Raffaelli trasforma. Da questo momento diventa un monologo pirata mentre i demoni non riescono, se non in qualche rara occasione, ad impensierire i pirati.

La successione delle mete continua con 2 td’s pass lanciati da #1 Federico Burato per #87 Filippo Fiammenghi, #22 Andrea Fiammenghi e un td pass lanciato dal #12 Niccolò Arnaldi per #11 Ismail Lamamra, due mete su corse di #3 Giacomo Querzola e #44 il veterano Davide Leoni. Anche la difesa va a tabellone con la safety da 2 punti del #45 Riccardo Mazzi. Tutte le mete sono state trasformate dal #2 Stefano Raffaelli.

guarda tutte le foto 13



Football americano: Pirates vs Daemons Cernusco

MVP Natpower H #1 Federico Burato, miglior giocatore Defense #2 Stefano Raffaelli.

Ora una settimana di riposo per poi affrontare domenica 24 marzo alle ore 15,30, sempre al Pirates Field di Luceto, la sorpresa del campionato appaiata in testa alla classifica con i Pirates con due vinte e zero perse, i sorprendenti Reapers Torino di coach Riccardo Merola il cui buon lavoro sta dando i suoi frutti.