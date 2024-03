Finale Ligure, successo per l’evento “Tazzine Rosse” di Fidapa contro la violenza sulle donne

Finale Ligure. La sezione di Finale Ligure di Fidapa celebra “con entusiasmo” il successo dell’evento “Tazzine Rosse”, un’iniziativa che sottolinea l’impegno nella lotta contro la violenza domestica, ideata da Rosella Scalone, presidente di “Save The Woman”.

Questo progetto, avviato due anni fa durante il mandato della Past President Maria Gabriella Tripepi, che ha immediatamente abbracciato i progetti di “Save The Woman”, ha coinvolto gli studenti dell’istituto comprensivo Val Maremola di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, trasformando le tazzine da caffè in espressioni artistiche di consapevolezza sulla violenza domestica.

Con la guida di Erika Brunelli della Cooperativa il Pollaio e il sostegno di “Caffè Trucillo”, sponsor del progetto, i giovani hanno dato vita a messaggi potenti, utilizzando l’arte come mezzo di comunicazione ed educazione su temi delicati.

“Questi progetti con le scuole, iniziati due anni fa, rappresentano una pietra miliare nel nostro impegno verso la sensibilizzazione e l’educazione dei giovani su temi così importanti – afferma Nayra Martin Garcia, vicepresidente di Fidapa di Finale Ligure – Sono orgogliosa del lavoro svolto e della collaborazione instaurata. Continuare su questa strada è fondamentale per costruire una società basata sul rispetto e sulla dignità.”

“Il ringraziamento va esteso alla preside Giuseppina Manno, alla vicepreside Clelia Castellazzi e a tutti gli insegnanti per il loro sostegno indispensabile, rendendo possibile un’esperienza educativa di grande rilievo per gli studenti. Il contributo della psicologa Roberta Rota ha fornito una visione professionale e approfondita, arricchendo il progetto di una dimensione educativa e riflessiva”.

In questo mese dedicato alla donna, “Tazzine Rosse” emerge come “simbolo di un impegno che continua e si rinnova, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più classi e ampliare l’orizzonte di questa iniziativa”.

“L’asta di beneficenza, organizzata in occasione del Natale, non è stata solo un momento di raccolta fondi a favore di ‘Save The Woman’ e dell’associazione ‘Il Sorriso di Benedetta’, ma anche una celebrazione dell’impegno degli studenti e della comunità. Acquistare una tazzina significa sostenere un messaggio di speranza e cambiamento, unendo le forze per porre fine alla violenza contro le donne e costruire un futuro migliore”.

“Concludendo, l’evento ‘Tazzine Rosse’ si conferma un esempio luminoso di come l’arte e l’educazione possano convergere verso obiettivi di sensibilizzazione e cambiamento sociale, invitando tutti a riflettere e a partecipare attivamente in questa causa fondamentale”.