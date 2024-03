Finale Ligure, nuova frana al Malpasso e Aurelia ancora chiusa

Finale Ligure. A seguito di un nuovo sopralluogo del personale Anas, dovuto alla caduta di detriti sulla carreggiata all’altezza del Km 592+700 sull’Aurelia, è stata nuovamente disposta la chiusura completa in entrambi i sensi di marcia nel tratto all’altezza del Malpasso, quindi nella zona che era già stata chiusa alla viabilità per un movimento franoso e riaperta nella giornata di ieri verso le 13.00.

Oggi altri segnali di instabilità del versante roccioso che sovrasta il collegamento viario.

Sul posto, oltre ai tecnici Anas, anche la polizia locale finalese: l’area è stata nuovamente transennata per lo stop alla circolazione viaria.

In relazione al nuovo smottamento, si attuano i medesimi percorsi alternativi disporti per la precedente emergenza, compreso per i bus di linea e il trasporto pubblico locale.

Già a partire da domani è previsto un nuovo sopralluogo per capire i necessari lavori di messa in sicurezza, e quindi tempi e modalità di un ripristino della viabilità, ancora una volta interrotta per la fragilità del costone roccioso.