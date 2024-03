Finale Ligure, frana al Malpasso: Aurelia riaperta in entrambe le direzioni [AGG]

Finale Ligure. Aggiornamento ore 13.11 E’ stata riaperta in entrambi i sensi di marcia la via Aurelia all’altezza del Malpasso, tra Finale Ligure e Noli, dopo la frana che aveva costretto allo stop della circolazione stradale. Completate le ultime verifiche tecniche è arrivato il via libera di Anas per l’attesa riapertura della viabilità.

Torna alla normalità anche il servizio di trasporto pubblico locale, con TPL Linea che aveva istituito bus navette e dirottato la litoranea sull’Autofiori per la chiusura della strada.

– Se le ultime prove tecniche e i test sull’assestamento del fronte roccioso daranno esito positivo, in giornata è già prevista la riapertura della via Aurelia, all’altezza del Malpasso, ad ora chiusa alla viabilità a seguito della frana avvenuta dopo le intense precipitazioni di questi giorni in corrispondenza del km 592,000 tra Noli e Finale Ligure.

Questa mattina si è svolto un nuovo sopralluogo da parte del personale tecnico di Anas ed è stata analizzata nel dettaglio la situazione idrogeologica: nonostante la pioggia, i rocciatori si sono attivati per l’intervento di messa in sicurezza, con il consolidamento del versante oggetto del dissesto statico tramite l’installazione di reti di protezione e il disgaggio dei materiali instabili presenti nell’area interessata dallo smottamento.

Massi e detriti, infatti, si erano riversati sulla carreggiata, costringendo alla chiusura del tratto viario per ragioni di sicurezza, con conseguenti e pesanti disagi alla mobilità.

Resta ancora il presidio delle polizie locali di Finale Ligure e Noli in relazione alla chiusura del collegamento stradale e alle indicazioni sui percorsi alternativi.

Secondo quanto appreso, Anas è pronta alla riapertura non appena ci saranno condizioni meteo più favorevoli anche per svolgere gli ultimi accertamenti tecnici.