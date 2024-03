Finale Ligure. E’ stata inaugurata, insieme alla ventesima edizione del Salone Agroalimentare di Finalborgo, la mostra fotografica nel teatro Aycardy “La forza delle donne”, un progetto a cura di Claudia Oliva, Francesca Cavallini e Francesco Bianchi del Centro per non subire violenza Martina Rossi.

Le dieci foto in mostra raccontano il percorso di una donna che deve uscire dalla sofferenza e dalla violenza per ritrovare la sua libertà. Ha tagliato il nastro della mostra Tessa Gelisio: “Una iniziativa estremamente importante perchè è fondamentale parlarne, le donne vittime di violenza subiscono la solitudine e se qualcuno le aiuta è meno difficile uscirne”

“Francesco Bianchi con la sua sensibilità ha scritto frasi bellissime che emozionano e sono lette in un video da un’attrice. Speriamo che questa mostra giri il più possibile per dare giustizia a tante donne che ancora oggi come Martina Rossi dopo 13 anni non la hanno avuta“, dice Claudia Oliva.

L’associazione è nata due anni fa lavora per le donne già da parecchio tempo tramite uno sportello aperto a Recco: “L’idea della mostra è nata dalla volontà di comunicare che si può uscire dalla violenza e le associazioni aiutano a farlo – evidenzia Elisa Pescio, referente del centro per non subire violenza Martina Rossi -. Il centro è dedicato a una ragazza che è morta per sfuggire a una violenza sessuale“.

Dal 1992 in Italia si registrano oltre 100 femminicibi ogni anno: “Noi facciamo il possibile perchè di queste cose di parli da più di 40 anni e abbiamo visto un cambiamento della mentalità e atenzione e stiamo lavorando su questo e migliorare ancora. Lavoriamo anche nelle scuole, negli ultimi anni sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi”.