Finale 2024, “Le Persone al Centro” punge Guzzi: “Disaccordi tra PD e Lega già prima delle elezioni”

Finale Ligure. “Le divergenze tra Lega e PD sollevano seri interrogativi sulle decisioni politiche della coalizione che appoggia la candidatura di Guzzi a sindaco. Un episodio che potrebbe sembrare casuale ma che si allinea alle posizioni del capogruppo regionale Mai, è stato l’uscita dalla sala consiliare della rappresentante della Lega durante la votazione su un emendamento proposto dal gruppo “Le Persone al Centro”, relativo all’ipotesi di costruzione di una nuova connessione tra la A6 e la A26. La cosiddetta Carcare-Predosa”.

Così il gruppo consiliare “Le Persone al Centro”, che sostiene la candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri, punge gli avversari in vista del voto di giugno per le elezioni comunali finalesi.

“La posizione della Lega è legittima ma solleva dubbi sulla coesione della coalizione del candidato sindaco Guzzi e sulla coerenza delle sue scelte politiche. Ha un senso conciliare Lega e PD? È possibile amministrare una città come Finale Ligure unendo un partito di destra con uno di sinistra in posizione totalmente opposte? Le divergenze tra le due forze politiche sono evidenti”.

“Lunedì le divergenze sono emerse riguardo alla difesa del territorio e alla sua vocazione turistica, ma le differenze sono evidenti anche in altri settori come la gestione delle questioni sociali, dell’accoglienza, della sicurezza, del decoro urbano e delle scelte urbanistiche.

– aggiunge “Le Persone al Centro” -. Questa forma di aggregazione sfida i principi della buona politica che dovrebbero caratterizzare compagini con valori e principi omogenei, capaci di proporre soluzioni robuste anziché compromessi al ribasso”.

“Finale Ligure è una città in declino che negli ultimi anni ha faticato a tenere il passo dei comuni circostanti. Per invertire questa tendenza è necessaria una visione lungimirante e decisioni chiare, che questa aggregazione sembra non essere in grado di fornire. È evidente a chiunque” conclude il gruppo finalese.