Finale Ligure. Il Trofeo di baseball Under 12 Città di Finale Ligure – Memorial Claudio Casanova, disputato nel fine settimana al campo Viola di Finalborgo, si è chiuso con la vittoria del ASD Reggio Baseball.

I Cubs di Albissola-Finale, le mitiche “furie azzurre”, conquistano comunque un bel secondo posto mentre sul gradino più basso del podio troviamo i giovanissimi del Gruppo Oltretorrente.

I premi individuali del Trofeo sono andati a Francesco Prefetto (Albisole Cubs) Miglior Lanciatore, Francesco Resca (Albisole Cubs) Miglior Battitore, Edo Biagini (Reggio Emilia) Miglior Giocatore del Torneo.

Commosso il ricordo di Claudio Casanova, grande appassionato di sport e benefattore, al quale è stato intitolato il Memorial, da parte dell’assessore allo Sport del Comune di Finale Ligure Massimo Rescigno, presente alla premiazione: “La passione di Claudio, il mio predecessore, ha contribuito a far rinascere il baseball a Finale Ligure e anche a potenziare l’organizzazione delle strutture sportive del nostro territorio, rendendo possibile a molte centinaia di giovani di praticare sport e attività fisica. Io ricordo Claudio con particolare affetto e amicizia”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del sodalizio organizzatore, la Riviera Aquila Baseball Softball ASD, Marco Scardino e dal vicepresidente della Polisportiva Bruno Trotta, che con l’assessore Rescigno hanno lavorato in prima persona per l’ottima riuscita del Torneo, nonostante le copiose piogge delle scorse settimane che hanno reso impraticabile il campo fino a pochi giorni prima.

Particolarmente entusiasta è stato il delegato regionale della FIBS Flavio Pomogranato, il quale ha lodato il comportamento dei ragazzi in campo, in particolare dei giovani giocatori liguri: “I Cubs hanno dimostrato di saper affrontare squadre compatte e di esperienza, come quelle del torneo di oggi. Il pensiero vincente dei ragazzi fa ben sperare per la riuscita del campionato ligure che comincerà da qui a circa un mese”.