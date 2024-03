Festività pasquali, sull’A10 Savona – Ventimiglia stop ai cantieri

In vista delle festività pasquali, Autostrada dei Fiori prosegue il piano di rimozione dei cantieri presenti lungo le tratte di competenza sulla A6 Torino – Savona e sulla A10 Savona – Ventimiglia. Si tratta di un impegno significativo che testimonia la sensibilità della Società nel pianificare il più accuratamente possibile i lavori affinché possa essere assicurata la massima capacità di deflusso veicolare nei periodi di maggior traffico, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con le imprese coinvolte nei lavori.

Lungo il percorso dell’A10, gli oltre dieci cantieri oggi presenti verranno progressivamente rimossi sino alla totale sospensione delle attività, in programma dalle ore 14.00 di mercoledì 27 marzo sino alle ore 22.00 di martedì 2 aprile su entrambe le carreggiate (direzione Italia/direzione Francia).

Sulla tratta A6, invece, le più rilevanti misure adottate dalla Società per alleggerire durante il periodo di esodo pasquale la presenza di cantieri riguardano:

la rimozione del restringimento ad un’unica corrente veicolare in corrispondenza del viadotto Villastellone (tra l’innesto con il sistema Tangenziale di Torino e Carmagnola) in direzione Savona; la rimozione dei restringimenti ad un’unica corrente veicolare in corrispondenza del viadotto Cento (tra Mondovì e Niella Tanaro) in entrambe le direzioni; la riconfigurazione dello scambio di carreggiata tra Altare e Savona al fine di assicurare due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente; la rimozione del restringimento ad un’unica corrente veicolare in corrispondenza del viadotto Bormida di Mallare (tra Altare e Millesimo) in direzione Torino.

I cantieri torneranno operativi progressivamente a far corso dalle ore 22 di martedì 2 aprile, quando il traffico sarà nettamente inferiore.

Autostrada dei Fiori, in accordo con le imprese impegnate nell’ammodernamento della tratta, ha stabilito precise finestre temporali per la rimozione di ogni cantiere durante le festività pasquali, come da cronoprogramma disponibile sul sito della concessionaria a questo link.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram A6 e A10 di Autostrada dei Fiori. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.