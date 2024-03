Festività pasquali: ecco le celebrazioni religiose in programma a Celle

Celle Ligure. Si avvicina la Pasqua e proseguono le celebrazioni religiose della Settimana Santa. Questa mattina, nella chiesa di San Michele, dove è stata allestita anche una suggestiva Tomba della Resurrezione, si svolgeranno le Confessioni, dalle 9 e 30 alle 11 e 30.

Nel pomeriggio, alle 15, sempre in parrocchia, la Via Crucis e, alle 20 e 45, l’Adorazione della Croce.

Domattina, sabato Santo, le Lodi alle 7 e 30 sempre in San Michele poi, le Confessioni, 9 e 30 – 11 e 30. In serata la Solenne Veglia pasquale alle 20 e 45. Celebrazioni per domenica, Pasqua. Messa alle 8 nella chiesa dei Piani, alle 9 e 30 in quella di Sanda, in Convento alle 10 e in San Michele alle 11 e nel tardi pomeriggio, alle 18.