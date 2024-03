“Fermiamo la criminale follia delle guerre”, presidio per la pace a Savona: “Un massacro, si muore sotto le bombe e di stenti”

Savona. “Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre“. In 200 al presidio in piazza Mameli a Savona questo pomeriggio per chiedere ancora una volta lo stop di tutte le guerre in atto.

Questa iniziativa segue il corteo organizzato sabato pomeriggio dove si chiedeva la fine della guerra nella striscia di Gaza.

La manifestazione inizia con la difesa degli studenti che sono scesi in piazza a Pisa: “La polizia ha picchiato giovani inermi in piazza per una giusta causa – ha esordito Renato Zunino dell’Anpi Liguria – Ancora una volta si è tentato di negare il diritto al dissenso con ragazzi fatti distendere a terra come fossero perucolosi terroristi”.

La manifestazione di oggi è stata organizzata dal Tavolo della Pace costituito da CGIL Savona, ANPI Provinciale Savona, ANED Savona Imperia, ARCI Savona, Libera, Sunia SV, Federconsumatori SV, ACLI Savona, AUSER Savona , UDI Savona, Amici ltalia Cuba, Anteas SV, Legambiente SV, Isrec SV, La Bottega della Solidarietà, Caritas Diocesana SV- Noli , Pax Christi Punto Pace Cogoleto Helder Camara.

“Le guerre stanno mettendo sempre più in pericolo l’umanità e la sopravvivenza del pianeta – dicono dal comitato “Tavolo per la pace – Savona” – attraverso una escalation che continua a causare ogni giorno numerose vittime civili. Per questo chiediamo a gran voce l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e nella Striscia di Gaza, dove è in atto un massacro di vittime civili tra cui migliaia di bambini, e dove non solo si muore per le bombe ma anche di fame e di stenti. Chiediamo che si arrivi al più presto ad una soluzione di pace che garantisca la sicurezza e la tutela di uomini, donne e bambini”.

“La guerra e le barbarie sono le uniche opzioni in campo. Scontro tra blocchi e non collaborazioni, il diritto internazionale è sostituto dalla forza e dalla violenza globale. Sono due anni dall’Ucraina, in Africa guerre e colonialismo non hanno mai cessato di essere e ad Hamas l’ultimo attacco. Bisogna unire le forza e assumere le nostre responsabilità civiche”, concludono.