Fa cantare mille persone a New York, per l’alassino Giacomo Aicardi il “grazie” di Cremonini: “Siete bellissimi”

Alassio. Il video del suo flash mob e la sua storia sono diventati virali, al punto da giungere sullo smartphone di colui a cui l’evento è stato dedicato.

Stiamo parlando dell’alassino Giacomo Aicardi, studente di Scienze Politiche ed ex presidente dell’associazione “Giovani Alassio”. Il 24enne, come vi avevamo raccontato, sabato scorso è riuscito a riunire circa mille ragazzi italiani in Time Square, a New York, a conclusione del progetto “MUN” attraverso l’associazione no-profit WSC Italia.

Ha preso il microfono in mano (QUI il video), intonando “La nuova stella di Broadway” e attirando anche centinaia di altri curiosi, che hanno così preso parte all’iniziativa, dando vita ad uno scenario quasi da concerto.

Come si evince dalla canzone scelta, quello di Aicardi è stato anche un tributo a Cesare Cremonini, che ha apprezzato particolarmente.

Prima il cantante bolognese ha commentato il post Instagram del 24enne alassino, scrivendo “Grande Giacomo. Siete bellissimi”, poi ha ricondiviso il post nelle sue storie e, infine, si è reso protagonista di uno scambio di messaggi con Aicardi.

“Bellissimo video, bellissimi voi. Complimenti. Un abbraccio a tutti voi”, ha scritto il cantante.

“Grazie Cesare, non sai quanto rappresenti per per e per tutti noi. È stato un onore provare a renderti omaggio, cantando una delle canzoni più belle di sempre. Ci hai regalato un emozione che non dimenticheremo mai. Grazie di tutto”, il messaggio di Aicardi.