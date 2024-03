Ex Ilva, i commissari: “Ripresa delle commesse per la Sanac di Vado Ligure”

Vado Ligure. “Sul fronte ex Ilva il ministro ha tracciato un percorso chiaro, di rafforzamento della produzione su Taranto e di garanzia della strategicità della produzione a Genova. Importante le garanzie date oggi anche su Sanac, con i nuovi commissari dell’ex Ilva, che hanno già assicurato la ripresa delle commesse, rendendola più forte nella procedura di vendita”.

Lo dichiara l’onorevole Ilaria Cavo, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, coordinatrice della Lista Toti, intervenuta oggi durante l’incontro unitamente ad Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in Consiglio regionale.

Per Sanac, infatti, la mancanza di ordinativi da parte dello storico cliente della filiera dell’acciaio rappresenta una delle principali criticità nella vertenza industriale e nella stessa gestione commissariale. Per il sito industriale vadese, storico fornitore di refrattari industriali per l’Ilva di Taranto, una ottantina di lavoratori attende ancora risposte sul futuro, in un settore considerato strategico, ma che ancora deve trovare un suo nuovo asset dopo il lungo periodo di crisi.

L’attesa è tutta sull’esito della gara che ha visto il gruppo veneto Beltrame avanzare una manifestazione di interesse non vincolante, ancora al vaglio del Ministero.

“Due vertenze che mi auguro possano trasformarsi in due opportunità… In questa frase del ministro Adolfo Urso, nell’incontro in Prefettura, è racchiuso il senso della sua visita di due giorni nella nostra città e negli stabilimenti delle Acciaierie e di Piaggio Aerospace” sottolinea poi Ilaria Cavo.

“Il piano siderurgico annunciato per il nostro Paese è un’ulteriore garanzia del ruolo che il governo assegna alla siderurgia come settore produttivo fondamentale, alla base della produttività molti altri settori”.

“Ha dato rassicurazioni sugli investimenti in sicurezza, con tempi chiari per arrivare a un bando di gara, con cinque multinazionali già interessate. Ha ricordato che a questo punto e a questa svolta, che ha significato eliminare la zavorra di Arcelor Mittal, si è arrivati grazie al primo decreto Ilva, in cui era stata prevista la clausola per passare all’amministrazione straordinaria senza la quale nessun nuovo piano industriale e nessun nuovo acquirente sarebbero oggi ipotizzabili” conclude la deputata ligure.