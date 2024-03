Ex frantoio a fuoco, disagi sulla provinciale a Villanova d’Albenga

Villanova d’Albenga. E’ in fase di bonifica l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un ex frantoio, situato su un terreno non distante dalla strada provinciale all’altezza di Villanova d’Albenga.

L’allarme è scattato poco prima delle 18.00, quando un denso fumo si è sprigionato a seguito del rogo, che ha avvolto la struttura agricola e si è propagato all’area circostante.

Inevitabili le ripercussioni alla viabilità, con il fronte di fuoco esteso fin quasi al tratto viario.

Provvidenziale l’intervento da parte delle squadre dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto e domato l’incendio: ora la situazione, stando a quanto appreso, sarebbe sotto controllo anche se resta in atto il monitoraggio e le verifiche del caso.

Restano da appurare le cause che hanno innescato le fiamme, non si esclude un possibile abbruciamento che possa essere scappato di mano, ma gli accertamenti sono ancora in corso.