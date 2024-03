Evento della Società Savonese di Storia Patria sulla demolizione del Quartiere dei Cassari

Savona. “L’apertura di via Giuria e la demolizione del Quartiere dei Cassari (1873-1940)”: si tratta di due vicende separate da alcuni decenni. La prima (la realizzazione di via Giuria e di via Caboto) si svolse tra gli anni Settanta dell’ Ottocento ed il 1912 e permise di collegare la città ottocentesca (piazza Giulio II) con il porto (piazza Caricamento) e con la nuova traversa di via Caboto tra il Duomo e via Untoria.

La Società Savonese di Storia Patria organizza per questo pomeriggio ,alle ore 16, nella Sala “Stella Maris” di piazza Caricamento a Savona, l’evento di approfondimento a cura di Giovanni Gallotti e Bruno Chionetti.

La seconda (demolizioni dei Cassari) segnò la scomparsa di quasi tutto l’antico quartiere medievale dei “Cassari-Calderai”: iniziò negli anni trenta del Novecento per concludersi nel 1940, lasciando un grande vuoto colmato soltanto nel Dopoguerra (con il complesso scolastico ancora esistente). Lo sventramento fu attuato per la costruzione di un grande edificio, il Palazzo del Governo, che non sorse mai, per lo scoppio della seconda guerra mondiale.