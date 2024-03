Liguria. Conto alla rovescia per il primo, vero “esodo” della bella stagione: il lungo weekend di Pasqua porterà sulle autostrade liguri migliaia di persone, e secondo le previsioni di Autostrade già a partire dal pomeriggio di venerdì scatterà il “bollino rosso” su A7, A10, A12 e A26.

I tempi di percorrenza saranno dunque “molto superiori” rispetto alla media in particolare nella fascia 16-19, con picchi anche in quella 13-16 per chi riuscirà a mettersi in viaggio prima. Per tentare di prevenire code chilometriche, nelle scorse settimane Regione Liguria aveva incontrato i gestori della rete autostradale per mettere a punto un piano di alleggerimento dei cantieri che prevede anche una riduzione delle chiusure notturne, in particolare sulla tratta della A26 gestita da Autostrade per l’Italia.

Il piano è operativo dal 27 marzo e lo sarà sino a martedì 2 aprile, per poi tornare in vigore nuovamente dal 24 aprile al 6 maggio. Restano ovviamente i cosiddetti cantieri inamovibili, alcuni dei quali presenti sull’intera rete ligure e con maggiore insistenza sui viadotti dell’A26, ma anche su tratte di A12 e A7.

Sulle tratte di Autostrade per l’Italia verranno però rimossi tutti i cantieri impattanti per il periodo pasquale, dal 28 marzo alla mattina del 2 aprile, periodo durante il quale verranno garantite sempre due corsie per senso di marcia su tutte le direttrici. Per quanto riguarda le tratte liguri gestite in concessione da Autostrada dei Fiori, il piano della concessionaria per il periodo pasquale prevede la sospensione dei dieci cantieri lungo la A10 Savona-Ventimiglia sino alle 22 di martedì 2 aprile su entrambe le carreggiate. Per quanto riguarda la A6 Torino-Savona, lo stop riguarda invece il restringimento ad un’unica corrente veicolare in corrispondenza del viadotto Bormida di Mallare (tra Altare e Millesimo) in direzione Torino.

Sulle tratte liguri gestite da Salt invece verranno rimossi sino alle 12 di martedì 2 aprile tutti i cantieri presenti sul Tronco Autocisa e sul Tronco Ligure Toscano ad accezione di due restringimenti di carreggiata prima della barriera di La Spezia.

Sono stati inoltre disposti divieti di circolazione ai mezzi pesanti (superiori alle 7,5 tonnellate) nelle seguenti fasce orarie:

dalle 14.00 alle 22.00 di venerdì 29 marzo

dalle 09.00 alle 16.00 di sabato 30 marzo;

dalle 09.00 alle 22.00 di domenica 31 marzo (Santa Pasqua);

dalle 09.00 alle 22.00 di lunedì 1 aprile (Lunedì dell’Angelo);

dalle 09.00 alle 14.00 di martedì 2 aprile

L’aumento del traffico in fase di partenza si concentra dunque nelle giornate di venerdì 29 marzo e sabato 30 marzo, mentre in fase di rientro nelle giornate di lunedì 1 aprile (Lunedì dell’Angelo) e martedì 2 aprile. Secondo le stime di Anas le persone in viaggio per le vacanze pasquali saranno circa quattro milioni in un contesto che stima a 32 milioni i transiti totali registrati dai sensori distribuiti lungo le strade Anas. È prevista una crescita del traffico di circa il 5% nella giornata di venerdì 29 marzo, mentre a partire da sabato 30 marzo i traffici subiranno una riduzione pari a -4% fino a -8% rispetto a quelli di una normale giornata prefestiva.

Per la domenica di Pasqua è previsto un calo dal -7% al -9%. La riduzione del flusso dei veicoli sulle lunghe percorrenze è attesa anche per la giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, con variazioni di circa il -4% rispetto a un lunedì feriale. In crescita invece nel lunedì dell’Angelo gli spostamenti di breve percorrenza per le gite fuori porta verso le località turistiche.

I treni del mare per collegare Lombardia e Piemonte alla Liguria

Anche alla luce delle previsioni di traffico e della situazione in autostrada, sono tante le persone che hanno deciso di raggiungere la Liguria in treno. Nel fine settimana di Pasqua tornano dunque i cosiddetti “treni del mare”, che collegano Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi.

Si parte proprio sabato 30 marzo e si prosegue fino a domenica 29 settembre. Ventuno i treni aggiuntivi che nei fine settimana collegheranno la Lombardia alla Liguria, dieci il sabato e undici nei giorni festivi. L’offerta è frutto della collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia.

Per il weekend pasquale sono previsti inoltre 18 collegamenti Ponente Line programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente).

La data di avvio del servizio coincide inoltre con l’attivazione, sui canali di acquisto di Trenitalia, della nuova possibilità di acquisto di un unico biglietto treno+battello per raggiungere le destinazioni di Punta Chiappa e baia di San Fruttuoso con arrivo in treno a Recco e interscambio con i battelli della Compagnia Golfo Paradiso in partenza dal molo di Recco.