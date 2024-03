Escursionista soccorsa sulle alture di Celle Ligure: trasportata in ospedale

Intervento di soccorso nella giornata di oggi in località Sanda, nel comune di Celle Ligure, per una donna che durante un’escursione si è procurata una distorsione alla caviglia destra e non riusciva più a proseguire lungo il percorso.

Sono stati i suoi compagni a dare l’allarme, nel primo pomeriggio, e a chiedere l’aiuto dei soccorritori vista la situazione.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino è speleologico Liguria con i vigili del fuoco e la pubblica assistenza locale.

Una volta raggiunta, la donna, classe 1963 e residente ad Albissola, è stata medicata dal sanitario del Soccorso alpino, stabilizzata e portata in barella sulla piazza di Sanda. Da qui è stato disposto il trasporto presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Per lei nessuna grave conseguenza e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.