Elisoccorso Savona, Arboscello (PD): “Servizio a singhiozzo, ennesima farsa della giunta Toti”

Savona. “L’uso a mezzo servizio dell’elisoccorso dell’ospedale San Paolo lascia esterrefatti: non è comprensibile come una piazzola sia utilizzabile per i voli notturni solo per le emergenze e solo per un numero inferiore di 100 voli l’anno e non può invece operare a pieno regime”.

Così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Liguria Roberto Arboscello sul servizio di elisoccorso a Savona.

“Se, come sostiene Asl, la piazzola è stata adeguata alle direttive richieste da Enac, compresa l’illuminazione notturna, perché gli interventi sono limitati e circoscritti? Quale sarebbe la discriminante per cui non è possibile effettuare tutti i voli notturni necessari?” si chiede l’esponente Dem.

“La piazzola o è adeguato o non è adeguata, perché se non lo fosse allora che venga sistemata come promesso già dal lontano 2020, se lo fosse allora siamo di fronte all’ennesima farsa”.

“Presenterò un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta se la piazzola dell’elisoccorso del San Paolo è adeguata ai voli notturni o meno. Se così fosse non ci sono scuse. Il territorio savonese merita risposte e interventi chiari” conclude.