Elezioni ad Albenga, lo sfogo di un lettore: “Basta con questo modus operandi della politica”

Gentile Direttore,

Mi rivolgo a Lei per poter pubblicare una lettera anonima da parte di un lettore assiduo de “il vostro giornale” e, cittadino della città di Albenga, per fare un appello ai nostri politici sia di destra che di sinistra affinché possano farsi un esame di coscienza e smetterla di attaccarsi tutti i santi giorni sui giornali, in sede istituzionale e per le strade di Albenga per accaparrarsi qualche voto senza apportare assolutamente niente di concreto e, concentrarsi nelle vere necessità della città e dei cittadini che la vivono.

Questo modus operandi di attacchi personali, insulti, diffamazioni e davvero obsoleto e di molto basso livello. Se é questa la maniera di fare politica stiamo davvero difronte alla involuzione più totale della razza umana ed é per questo che continuano ad esserci guerre ovunque. La parola guerra é forte, però non solo fa riferimento all’uso delle armi, nonché all’uso delle parole che possono essere utilizzate per metterci gli uni contro gli altri, ed è purtroppo proprio quello che stiamo leggendo e vedendo oggi ad Albenga dai principali partiti politici che “ci rappresentano”.

Io personalmente non mi sento rappresentato da persone che non fanno altro che alimentare odio. Spero in una politica della collaborazione, dell’integrazione, dell’inclusione, del fare e del cambio. Con questo ultimo per non dilungarmi troppo spero che cambi la maniera di fare campagna elettorale e la forma di comunicazione per far sì che possano dare esempio alle nuove generazioni e non solo.

Vi ringrazio di cuore a tutti per il lavoro e la dedicazione che mettete ogni giorno per mantenerci informati.

Un saluto,

Anonimo ingauno