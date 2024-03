Elezioni a Millesimo: tutto il Pd compatto in appoggio alla candidata Manuela Benzi

Millesimo. “Il Partito Democratico appoggia compattamente il progetto civico varato da un gruppo di cittadini che hanno chiamato Manuela Benzi a guidare una lista che traguardi un nuovo orizzonte e una nuova proposta per i cittadini di Millesimo”.

A dirlo sono il circolo del Partito Democratico di Millesimo e dell’Alta Valbormida, il coordinamento di zona del Partito Democratico della Valbormida e la federazione provinciale del Pd, che proseguono: “L’amministrazione uscente non solo ha fallito gli obiettivi principali del mandato, come denunciato da tempo dai consiglieri di minoranza, ma si è sfaldata durante il mandato stesso con la perdita di consiglieri e assessori fino all’attuale rissa tra i vertici amministrativi”.

“Registriamo peraltro ingerenze di esponenti del centrodestra esterni a Millesimo che fomentano divisioni sulla base dei loro contrasti regionali – concludono – dimostrando di non conoscere nulla di Millesimo e soprattutto di non avere a cuore il territorio ma solo le loro beghe di partito. Al PD invece interessa il bene di Millesimo, un bene che può passare solo per una nuova amministrazione. Sono necessari un cambio di rotta e una nuova prospettiva, esigenze che la cittadinanza sente con urgenza”.