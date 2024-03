Elezioni a Millesimo, quasi completa la lista del candidato sindaco Francesco Garofano

Millesimo. “La mia candidatura a Sindaco è la naturale evoluzione di un percorso amministrativo iniziato quindici anni fa. La scelta del mio nome, condivisa peraltro da moltissimi cittadini, è il frutto di un ragionamento condiviso per cui voglio ringraziare sia i membri dell’attuale maggioranza sia le nuove entrate per la fiducia che mi stanno dimostrando”.

Francesco Garofano, vice sindaco uscente, classe 1987, impiegato in un’azienda manifatturiera valbormidese, targato Fratelli d’Italia, ha ormai lanciato da alcune settimane la sua corsa alle prossime elezioni e lo farà, come sottolinea, “con un progetto in cui le logiche di squadra prevalgono sui personalismi, un gruppo di lavoro civico, ed includente i cui nomi conservano i propri orientamenti ma condividendo un programma comune per il bene di Millesimo. Saranno presenti nomi di rilievo inseriti nel tessuto sociale millesimese; la mia lista rappresenterà il necessario connubio tra competenza tecnica e collegamento con i cittadini e le associazioni”. Nessun riferimento alla “scissione” con il sindaco Aldo Picalli, anche lui al lavoro per tentare la riconferma ma senza gran parte del gruppo attuale.

Con lui correranno Alessandra Garra, assessore uscente ai servizi sociali e scolastici, Michele Fracchia attuale capogruppo di maggioranza, Giovanni Pucciano, ex segretario comunale, Pamela Ferrando consulente finanziario, Elisabetta Puddu avvocato, volontaria della proloco, Alessandro Alpa commercialista e revisore e Renzo Fracchia, operaio in pensione e volontario della protezione civile. A breve Garofano presenterà la lista completa che, come afferma, “è pronta e motivata”.