Elezioni a Millesimo, prende corpo la lista della candidata Manuela Benzi

Millesimo. Si stanno delineando il programma e la squadra della candidata a sindaco Manuela Benzi, l’avvocato in corsa alle amministrative di giugno 2024, che rappresenta una lista civica targata centrosinistra avendo già incassato ufficialmente l’appoggio del Partito democratico.

Il progetto elettorale parte dalla volontà di offrire una svolta alla cittadina valbormidese e il gruppo di lavoro esprime “un giudizio negativo sul mandato amministrativo che si sta concludendo”. Ecco quindi la scelta di puntare su una donna, che in caso di vittoria rappresenterebbe una svolta essendo la prima figura millesimese in rosa ad indossare la fascia Tricolore. Figlia di radicata famiglia millesimese, sessant’anni, coniugata con due figli, professionista forense con studio a Millesimo, Manuela Benzi ha maturato esperienza amministrativa come assessore nei due mandati del compianto Ezio Billia.

Con lei, già “arruolati” in lista e confermati, Daniela Minetti, attuale consigliere di opposizione ed ex assessore, il noto medico Gianluigi Dante e Valerio Palomo, ingegnere, classe 1959. Pare defilarsi dalla corsa per motivi professionali Andrea Manconi, capogruppo di minoranza, da dieci anni in Consiglio comunale, mentre secondo i rumors della partita dovrebbe far parte il giovane Andrea Decouter, alla sua seconda avventura in campagna elettorale.