Eccellenza. Pietra Ligure vs Golfo Paradiso LIVE: i biancocelesti vogliono proteggere il sogno playoff

PIETRA LIGURE 1 (90+2′ Dominici) vs GOLFO PARADISO 1 (27′ Corsini)

90+2′ Pareggia il Pietra! Gimmy Insolito confeziona un cross con il contagiri per il tuffo di testa di Dominici che deposita in rete con l’incornata vincente. 1-1 all’ultimo respiro.

90′ Sono 6 i minuti di extra-time, match ancora in bilico. Nel frattempo esce Marrale, spinto da Rovere, ed entra Massone.

87′ Serhiienko entra al posto di Foppiano, nel Pietra invece Capocelli al posto di Pili. Si prospetta, intanto, un corposo recupero.

85′ Rissa sul lato delle panchine, indemoniato Cocco prova a riportare l’ordine tra i suoi giocatori, richiamando in particolare Odasso e Gabriele Insolito. I biancocelesti sembrano essere caduti nella trappola psicologica del Golfo Paradiso.

82′ Clamorosa chance per il raddoppio! Foppiano serve Marrale che va all’uno contro uno con Vernice ma scivola incredibilmente prima di calciare. Chiedono il rigore gli ospiti, ma la decisione del direttore di gara sembra corretta. Espulso per proteste il secondo portiere Canepa.

80′ Esce Carbone, uno degli ammoniti del Golfo Paradiso. In campo al suo posto il classe 2003 Viola.

77′ Ci prova Rovere con un destro che impensierisce Cammarota, bravo l’estremo difensore ospite che riesce a deviare la potente, seppur centrale, conclusione del capitano biancoceleste.

73′ Dominici cerca un compagno sul secondo palo tramite una spizzata dopo il cross dalla sinistra di Rovere, ma l’inserimento di Sancinito arriva troppo tardi. Occasione sprecata da un Pietra che, però, cresce di pericolosità.

70′ Rischia tanto il Pietra, annullato per posizione di offside il gol di Corsini, ma il 10 biancoazzurronero sembrava essere partito nella sua metà campo. Protesta la panchina degli ospiti.

68′ Riparte in contropiede il Golfo Paradiso con la percussione del numero 7 Foppiano che poi serve Marrale: l’11 calcia di prima intenzione ma non trova la porta.

65′ Entra Vagge al posto di Massaro, primo cambio per mister Foppiano. Subito dopo in campo anche Friuli che sostituisce Avellano.

62′ Di nuovo Vernice miracoloso! Cross di Avellano dalla destra, colpo di testa di Corsini sul quale vola Vernice che riesce a deviare in calcio d’angolo.

60′ Torna in campo, dopo quasi un mese e mezzo, Gianmarco Insolito. Fuori Odasso, aumenta il peso offensivo del Pietra.

58′ Salva il risultato Vernice! Ancora una disattenzione difensiva del Pietra, in profondità Marrale riesce a ricevere il pallone ma risponde con una grande parata l’estremo difensore biancoceleste.

56′ Palo di Sancinito! Punizione pericolosa del 14 che prova a replicare il capolavoro di settimana scorsa, ma colpisce il legno.

53′ Si accende Rovere che riesce ad accentrarsi superando due avversari, ma da posizione invitante calcia troppo debolmente e blocca senza problemi il portiere avversario. Poco dopo, intanto, cartellini gialli per Corsini e Carbone.

51′ Primo lampo della partita di Gabriele Insolito, ammonito Bonci che ferma la falcata del 20 biancoceleste.

49′ Si propone Dominici che trova lo spazio in area per giocare un pallone arretrato, intercetta Cammarota ed evita guai peggiori.

Inizia la ripresa!

Secondo Tempo

45+1′ Finisce un deludente primo tempo al De Vincenzi, acceso soltanto dalla rete di Corsini. Si farà sicuramente sentire la voce di Cocco nello spogliatoio.

43′ La prestazione collettiva del Pietra è riassunta, per ora, da quella individuale di Sancinito: il 14 biancoceleste, sorprendentemente, ha una percentuale altissima di passaggi sbagliati.

38′ Insidioso cross di Rovere dalla corsia di sinistra, pescato l’inserimento di Gasco che non riesce, però, a colpire bene di testa e il pallone conclude la sua corsa addirittura in fallo laterale. Comunque, segnali di reazione biancoceleste.

33′ Mantiene il controllo del possesso palla il Pietra, ma l’11 di casa è parecchio impreciso dal punto di vista tecnico. Intanto pericoloso il tentativo dalla distanza di Carbone, sfera che termina in calcio d’angolo.

27′ Passano in vantaggio gli ospiti! Slalom di Corsini in area di rigore, sfruttando la fragilità della difesa biancoceleste, e il 10 riesce a trovare lo spazio per insaccare. 0-1 al De Vincenzi.

23′ Ammonito Avellano, reo di aver steso Rovere. Sembra aumentare il nervosismo in campo, mentre è ancora piuttosto blando il ritmo della gara.

14′ Cercano di rispondere i biancoazzurroneri con il cross di Avellano dalla corsia di destra, ma la Giocata del terzino è totalmente fuori misura.

10′ Morbido pallone di Rovere verso l’area di rigore, si rifugia in corner il Golfo Paradiso. Secondo giro dalla bandierina per la formazione di Cocco.

5′ Buona la manovra biancoceleste, indisturbata nella fase di costruzione. Altrettanto efficace, però, la copertura in mediana degli ospiti che complica le verticalizzazioni del Pietra.

Si parte! Primo possesso per il Pietra.

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Lufi, 6 Guaraglia, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Anich, 14 Sancinito, 17 Odasso, 18 Gasco, 20 Ga. Insolito. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 2 Andreetto, 5 Bolia, 7 G. Insolito, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 15 Capocelli, 16 Pescio, 19 Franco.

Golfo Paradiso: 1 Cammarota, 2 Avellano, 3 Bonci, 4 Malatesta, 5 Lipani, 6 Beninati, 7 Foppiano, 8 Carbone, 9 Massaro, 10 Corsini, 11 Marrale. A disposizione di mister Foppiano: 12 Canepa, 13 Rudi, 14 Serhiienko, 15 Viola, 16 Fenati, 17 Massone, 18 Ozuna Mejia, 19 Friuli, 20 Vagge.

La direzione di gara è affidata a Samuel Marchetti della sezione di Chiavari, coadiuvato da Mario Preci (Savona) e Lorenzo Toro (Chiavari).

Pietra Ligure. Nel proprio fortino il Pietra vuole continuare la marcia verso il sogno, ormai diventato obiettivo, dei playoff. I biancocelesti hanno raggiunto i 40 punti in classifica dopo la vittoria di settimana scorsa contro l’Angelo Baiardo e, ottenendo altri tre punti oggi pomeriggio, potrebbero agguantare il terzo posto. Quindi, dopo gli 11 risultati utili nelle ultime 12 partite, è impossibile non assegnare al Pietra i favori del pronostico del match odierno.

Avrà un po’ di ruggine da grattare, per contrastare l’orchestra di Matteo Cocco, il Golfo Paradiso. Settimana scorsa, infatti, la partita dei biancoazzurroneri contro la Cairese è stata sospesa al 55′ dopo il momentaneo 0-0. Oggi, però, la squadra di mister Mauro Foppiano ha l’enorme chance di allungare sulla zona playout e avvicinarsi sempre di più alla salvezza.