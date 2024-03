Eccellenza, Cairese di nuovo seconda: Sogno segna due rigori in mezzora alla Golfoparadiso

Golfoparadiso 0 – Cairese 2



La Cairese batte la Golfoparadiso e sale al secondo posto in classifica, a pari punti con il Rivasamba ma favorita dagli scontri diretti, vittoria in trasferta e pareggio in casa. I gialloblù partivano dallo 0 a 0 dal minuto 58′ quando la partita era stata sospesa per infortunio dell’arbitro.

Era importantissimo vincere, perché il secondo posto potrebbe garantire la finale playoff senza passare dalla semifinale (per la regola dei sette punti) e il vantaggio del pareggio al termine dei supplementari per qualificarsi alla fase nazionale. La squadra di mister Boschetto ha colpito subito dopo 8 minuti con Sogno su rigore. Al secondo minuto di recupero, un altro tiro dagli undici metri e anche in questa occasione il centravanti argentino è stato freddo. Due goal che lo consacrano capocannoniere del torneo con 18 centri, di cui 7 dal dischetto.

Per la precisione si sono recuperati 32 minuti, 29 secondi e 2 minuti di recupero per il tempo perso dopo l’infortunio. Una bella reazione dopo il pareggio deludente per 1 a 1 sul campo del Busalla che aveva particolarmente indispettito mister Boschetto.

La nuova classifica: Imperia 58, Cairese e Rivasamba 48, Pietra Ligure 42, Athletic Club 39, Angelo Baiardo 38, Campomorone e Arenzano 36, Golfoparadiso 34, Taggia 33, Genova Calcio 32, Voltrese 31, Serra Riccò (-1) 27, Sammargheritese 24, Busalla (-1) 21, Forza e Coraggio 13.

Le formazioni

Cairese: Scalvini, Garbarino, Tazzer, Boveri, Gargiulo, Graziani G, Sassari, Chiarlone, Sogno, Silvestri, Anselmo. A disposizione: Bruzzone, La Rosa, Hernandez, Gjataj, Lazzaretti, Facello, Bogarin, Delishi, Graziani T. Allenatore: Boschetto.

Golfoparadiso: Cammarota, Avellano, Friuli, Vagge, Lipani, Rudi, Foppiano A, Fenati, Massaro, Corsini, Carbone. A disposizione: Canepa, Bonci, Viola, Animato, Serhiienko, Marrale, Scotto, Massone, Brema. Allenatore: Foppiano.

Terna arbitrale: Alessandro Di Maria di Chiavari coadiuvato da Lorenzo Massa di Chiavari e Mauro Vigne di Chiavari.