Eccellenza, la Cairese a Pasqua con un brodino: è solo 1 a 1 col Busalla

BUSALLA (83′ Spano) VS CAIRESE (7′ Sogno) 1-1

95′ Per l’arbitro basta così! Su questo tiro finisce questa gara entusiasmante sul punteggio di 1-1. Squadre che si dividono la posta in palio.

94′ Che rischio per il Busalla! All’ultimo Sogno tira in porta ma Firpo dice no.

94′ Angolo conquistato dal Busalla all’ultimo minuto, tutti a saltare.

93′ Lazzaretti a terra da circa un minuto, l’arbitro fa segno che recupererà tutto.

92′ Sono 4 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

90′ L’arbitro fa giocare ancora e le due squadre continuano a provarci.

88′ Anche la Cairese ci prova, sembra che entrambe le squadre vogliano a tutti i costi i 3 punti.

85′ Minuti finali che si prospettano infuocati. Busalla che ora ci crede e vuole provare a ottenere i 3 punti mossi anche da un’importante spinta del pubblico.

83′ Pareggio del Busalla! Grandissima azione del Busalla che infila la difesa ospite trovando Spano che a tu per tu col portiere rimane freddo e non sbaglia. Punteggio ora sull’1-1.

82′ cambio per il Busalla, esce Gottingi e lascia il posto a Garbagna.

78′ Brutto scontro aereo tra La Rosa e Carrese, entrato da poco, con quest’ultimo che ha la peggio e rimane a terra. Giallo per il giocatore gialloblù.

74′ Qualche imprecisione per le due squadre ora che iniziano ad accusare sicuramente un po’ di stanchezza vista l’alta intensità del match finora.

69′ Giallo rimediato da Spano che ferma una ripartenza della Cairese che sarebbe diventata pericolosa.

68′ Bellissimo tiro al volo di Sogno dalla destra dal limite dell’area che sfiora la traversa. Reazione importante della Cairese.

66′ Occasionissima per la Cairese! Ospiti che rispondono all’assalto con Bogarin che sfiora il gol del raddoppio davanti a Firpo, subito dopo nuovamente Bogarin che rinnova il duello col portiere di casa che vince un’altra volta.

63′ Partita davvero ricca di capovolgimenti di fronte, squadre che se la giocano senza esclusione di colpi.

60′ Cambia anche la Cairese, entra Bogarin al posto di Chiarlone e La rosa al posto di Graziani T.

57′ Busalla all’assalto, si butta tutto in avanti, scavalca con un pallonetto Scalvini e per poco non trova il pareggio. Continua spinta ora dei biancoblù.

55′ Bellissima azione del Busalla che continua a spingere, trova il neo entrato De Martini che prova di testa ma viene fermato dal fuorigioco.

53′ Secondo cambio per il Busalla, esce proprio Repetto e lascia il posto a De Martini.

51′ Busalla che prova a finalizzare con Repetto, ma trova il muro gialloblù, padroni di casa che cercano il pareggio.

50′ Come per il primo tempo, prima fase di studio per le due compagini che cercano l’occasione.

46′ Busalla che cambia, entra Gnecchi al posto di Dotto.

46′ Ha inizio il secondo tempo! Alle 15:58 riprende la partita con il sole che ha cominciato a splendere su Busalla.

Secondo tempo

45′ L’arbitro fischia due volte e decreta la fine del primo tempo sul punteggio di 0-1.

43′ Anselmo ancora pericoloso, prova il cross rasoterra dall’out di sinistra che viene intercettato da Firpo in tuffo.

41′ Padroni di casa che continuano a provarci ma peccano in fase di finalizzazione. Molto attenta anche la difesa della Cairese

37′ Super occasione per il Busalla! Repetto recupera palla al limite dell’area gialloblù, prova a servire Bottino lanciato in avanti ma viene anticipato da Scalvini in scivolata.

33′ Ancora cross per la Cairese e ancora trovato Sogno che spizza di nuovo con la testa ma viene parato in tuffo da Firpo.

29′ Bella ripartenza della Cairese che dopo un “uno due” trova Graziani T. il quale, dopo un dribbling, cerca la porta ma ottiene una conclusione centrale.

27′ Gran tiro di Anselmo da posizione defilata dalla sinistra, trova ancora un attento Firpo.

23′ Busalla che continua a spingere alla ricerca del pareggio. Continui tentativi di azioni offensive ma Cairese che regge bene.

19′ Bellissima azione del Busalla che esegue un contropiede da manuale finalizzato da Repetto che davanti al portiere calcia ma trova un attento Scalvini che para e manda in corner.

17′ Partita con continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra, match tutt’altro che noioso.

14′ Bello scambio tra Raja e Campaner con quest’ultimo che tenta il cross dalla destra ma calibra male e finisce sul fondo. Busalla che reagisce.

12′ Che parata di Firpo! L’estremo difensore di casa neutralizza un’altra incornata perfetta, stavolta di Graziani G. ed evita il raddoppio.

11′ Cairese ancora avanti che conquista grazie a una ripartenza un corner dalla destra.

9′ Cartellino giallo per Repetto che ferma un contropiede della Cairese tenendo per la maglia l’avversario. Prima ammonizione della parrtita.

7′ Ospiti in vantaggio! Bel cross dalla destra preciso sulla testa di Sogno che, privo di marcatori, incorna in rete e porta avanti la sua squadra. Punteggio sullo 0-1.

5′ Risponde subito il Busalla con un bel tiro dal limite di Raja che sfiora il palo. Brivido per gli ospiti.

4′ Bel cross dalla sinistra di Anselmo che trova la deviazione biancoblù e guadagna un corner. Prima spinta della Cairese

3′ Prima fase di studio per le due squadre che attaccano poco e cercano spazi.

1′ Inizia la sfida! Cielo nuvoloso sopra Busalla e clima mite che faranno da cornice a questo match.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Busalla: 1 Firpo, 2 Gottingi, 3 Piccardo, 4 Bottino, 5 Erroi, 6 Rossini, 7 Repetto, 8 Raja, 9 Spano 10 Dotto, 11 Campaner. A disposizione: 12 Bruzzo, 13 Massone, 14 Carrese, 15 Re, 16 Gnecchi, 17 Garbagna, 18 De Martini, 19 Bilardi, 20 Patti. Allenatore: Giorgio Lanzarone

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Graziani G., 7 Chiarlone, 8 Graziani T., 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Lazzaretti. A disposizione: 12 Bruzzone, 13 La Rosa, 14 Montano, 15 Gjataj, 16 Facello, 17 Bogarin, 18 Beltrame, 19 Delishi, 20 Hernandez. Allenatore: Riccardo Boschetto

Arbitro della partita il signor Rodolfo Corellino di Genova.

Busalla. Buon pomeriggio a tutti da Busalla per assistere alla sfida tra i biancoblù padroni di casa e Cairese, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza “A”. Ospiti reduci da un ottimo momento di forma e da un punto conquistato con il Rivasamba, diretto rivale per il secondo posto, consapevoli di aver ottenuto tre punti con la capolista Imperia attualmente a 55. Busalla per rialzarsi dopo la sconfitta esterna contro la Genova Calcio.