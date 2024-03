Due figlie ringraziano il Santa Corona: “A nostra madre le migliori cure e dignità nel triste momento del fine vita”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo di una lettera di ringraziamento inviato alla nostra redazione.

Buongiorno Direttore,

Vorremmo esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai reparti di Rianimazione diretto dal dott. Roberto Pirozzolo e Chirurgia diretto dal dott. Andrea Percivale presso l’ospedale di Pietra Ligure.

L’equipe medica, i consulenti, il personale infermieristico, il personale OSS hanno garantito a nostra madre Martini Beatrice le migliori cure possibili garantendo la dignità nel triste momento del fine vita.

Non possiamo dimenticare, nel corso della lunga malattia di nostra madre, l’importante supporto ricevuto da parte del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata del distretto albenganese diretto dalla dott.ssa Maria Iris Grassi.

In particolare la competenza, la professionalità e l’umanità della dott.ssa Simona Bernardini, specialist in stomatoterapia, ha permesso di garantire una qualità di vita dignitosa a nostra madre nel suo ambiente domestico.

In questo periodo in cui il sistema sanitario nazionale è messo a dura prova, è importante dare testimonianza che a tutti i livelli ospedalieri e territoriali il personale sanitario continua ad erogare prestazioni eccellenti non dimenticando l’aspetto umano.

Grazie

Antonella e Monica Garnero