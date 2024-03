Dubbi e polemiche sul ripascimento a Celle: interviene il sindaco Caterina Mordeglia

Celle Ligure. Chiarimenti sul ripascimento della spiaggia circa la scelta degli inerti, l’approvazione di Arpal, la tecnica dei pennelli rifornitori e le mareggiata. Ecco che dopo le perplessità e le polemiche degli ultimi giorni, interviene il sindaco Caterina Mordeglia dopo aver sentito l’ingegner Sirito, progettista e direttore dei lavori.

“Il professor Pranzini, docente di Dinamica e Difesa dei litorali all’Università di Firenze e considerato uno dei massimi esperti italiani nel ripascimento delle spiagge, ha studiato, sia in fase progettuale sia in fase di verifica delle cave disponibili, la migliore soluzione possibile sia per la compatibilità colorimetrica, sia per le dimensioni dei materiali, in modo da ottenere un arenile fruibile, stabile e con il minimo impatto paesaggistico” spiega.

“La scelta degli inerti è avvenuta considerando le cave disponibili in un ampio raggio di territorio: il materiale proviene infatti da 5 cave diverse. Il ripascimento della spiaggia di Celle Ligure è effettuato con due tipologie di materiali: 40% di inerti da frantoio, e 60% di inerti da cava planiziale. I primi, inizialmente spigolosi – prosegue Caterina Mordeglia – devono essere di piccole dimensioni (fra 2 e 4 mm), in modo da non risultare sgradevoli a chi vi cammina sopra scalzo o a chi vi si stende. I secondi, arrotondati, sono costituiti in prevalenza (5/6) da granuli di dimensioni di 4-8 mm, con una coda più fine per 1/6 con dimensioni di 2-4 millimetri. Sono ammessi granuli con dimensioni inferiori o superiori in quantità che non devono superare il 5%. Tutti gli aggregati devono avere una percentuale di frazione limoso/argillosa (ossia con dimensioni minori di 0,0625 mm) inferiore al 2%, per non dare torbidità dopo il ripascimento”.

“Detto in termini più semplici – chiarisce il primo cittadino – il 60% della ghiaia fornita è già arrotondata e proviene da cave ubicate fuori alveo nella Pianura Padana. Il materiale prescelto è stato analizzato prima dalla direzione lavori con strumentazione specializzata per l’analisi del colore (le norme parlano di colore simile all’esistente) e poi, tramite setacciatura con maglie decrescenti con piccolissimi intervalli per studiare la curva granulometrica ottimale per rispettare i limiti di capitolato”.

S“uccessivamente sono state eseguite le analisi sugli inerti provenienti dalle 5 cave secondo le tabelle 4a e 4b del DGR 1209 e consegnati i rapporti di prova ad Arpal che ha approvato il materiale proposto. Il ripascimento avviene con la tecnica dei ‘pennelli rifornitori’, ossia si creano delle concentrazioni di materiale, delle ‘piste a forma di pennello’ che si realizzano entrando in mare per una ventina di metri, così che il mare distribuisca il materiale delle piste in maniera naturale a seconda della granulometria”.

“In pratica – aggiunge – è il mare che costruisce la spiaggia e non la pala meccanica. Con la tecnica dei pennelli rifornitori, le mareggiate sono parte attiva del ripascimento e, inoltre, con le mareggiate si mescolano meglio gli inerti e si inizia il processo di arrotondamento degli spigoli del materiale di frantoio. Per questo servono mareggiate che demoliscano i pennelli rifornitori e distribuiscano naturalmente l’inerte versato”.

“Con la distruzione dei pennelli rifornitori la spiaggia diventerà progressivamente più ampia – sottolinea – per quanto attiene un’eventuale tracimazione degli inerti (ossia un trasferimento della sabbia dal sito verso l’esterno, verso levante, Varazze), finora non sembra mai avvenuta dato che non si vede inerte nuovo depositato nella ‘spiaggetta della Natta’ (Cottolengo). Il rischio di una eventuale tracimazione con sorpasso del pennello potrebbe esserci per mareggiate straordinarie, non certo come quelle che si sono verificate fino ad oggi”.