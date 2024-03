Dramma ad Albenga, cade dal quarto piano in via Milano: deceduto

Albenga. Dramma ad Albenga, questa sera, una manciata di minuti dopo le 18, dove un uomo è deceduto in via Milano.

A causare il decesso una caduta dal quarto piano di un palazzo che è risultata fatale.

Inutile l’intervento dei soccorsi. Sul posto: croce bianca di Albenga, automedica del 118, carabinieri e polizia locale.

L’ipotesi più concreta sembra essere quella del gesto volontario.

Al momento, il traffico in via Milano è a senso unico alternato per permettere il recupero della salma e le operazioni delle Forze dell’ordine.