Doria Loano protagonista ai campionati italiani giovanili di fondo e di duathlon sprint

Imola. Nella splendida cornice dell’autodromo di Imola, Davide Menichelli giunge decimo assoluto e ottavo tra gli under 23, dopo una gara tutta all’attacco, ai campionati italiani duathlon sprint che si sono disputati lo scorso fine settimana.

Giovanni Sciaccaluga si laurea campione italiano nella categoria PTS3 con un occhio alle gare internazionali alla ricerca dei punti utili per il sogno olimpico di Parigi.

La team relay composta da Davide Menichelli, Chiara Guarisco, Daniele Moruzzi e Maris Gatti chiude al 27° posto.

La precedente settimana, nella piscina di Riccione, si sono svolti i campionati italiani giovanili di fondo che ha visto presenziare i colori del Doria Nuoto 2000 Loano con gli atleti Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi.

Per entrambi la prima esperienza in vasca ad un campionato italiano, nella stessa vasca dove nei giorni precedenti diversi atleti avevano appena conquistato il pass per le prossime Olimpiadi.

Lunedì 11 abbiamo visto entrare in acqua Cominato nella 5000 metri categoria Juniores 2007, dove si è posizionato 16° in Italia, e martedì 12 abbiamo visto Zangrandi nuotare nei 3000 metri categoria Ragazzi 2008, dove ha chiuso al 23° posto nazionale.

Un’ottima occasione per confrontarsi con grandi atleti e per tornare a casa carichi di energie per le prossime finali regionali.

Pietro Zangrandi e Alessandro Cominato

Davide Menichelli

Giovanni Sciaccaluga

Davide Menichelli, Chiara Guarisco, Daniele Moruzzi e Maris Gatti