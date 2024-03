Doppio incidente in Sopraelevata: dieci veicoli coinvolti, tre feriti e traffico nel caos

Genova. Due distinti incidenti si sono verificati questa mattina sulla sopraelevata Aldo Moro a Genova ed hanno mandato in tilt il traffico in buona parte della città.

Il primo episodio alle 7.45 sulla carreggiata in direzione ponente. Lo scontro, avvenuto all’altezza di via Buozzi, ha riguardato solo due auto senza feriti.

Ben più problematico il secondo incidente, che si è verificato dopo appena un quarto d’ora sulla stessa carreggiata: un maxi tamponamento che ha visto coinvolti ben 8 veicoli, tra cui anche un’ambulanza.

Per fortuna non sono state gravi le conseguenze sulle persone: il bilancio finale è di tre feriti, tra cui un motociclista con un trauma al torace, trasportati in codice giallo agli ospedali Galliera e San Martino. Sul posto, insieme alla polizia locale, sono intervenute le ambulanze della Nuova Volontari del Soccorso di via Moresco, della Croce Bianca di Carignano e della Croce Gialla.

Traffico ovviamente in tilt verso Sampierdarena, ma anche in direzione opposta a causa dei numerosi curiosi che hanno rallentato per vedere cosa fosse successo. Questa circostanza, insieme al blocco della rotatoria della Foce, ha causato ripercussioni a catena sul casello di Genova Ovest, con mezzi incolonnati in autostrada fino al bivio A12/A7 e sul ponte San Giorgio.