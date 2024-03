Dopo il temporale si scatena la Carcarese, ora a -3 dai playoff. Ponte: “Primo tempo sontuoso”

Prosegue la rincorsa della Carcarese nel campionato di Promozione. I biancorossi hanno battuto 6 a 1 il Ventimiglia e sono saliti al quinto posto, l’ultimo utile per disputare i playoff. Per giocarli però, oltre a mantenere perlomeno questo posizionamento, la squadra di Ponte dovrebbe far scendere da 9 a 6 i punti rispetto al Celle Varazze secondo.

Ieri una partita giocata bene fin dall’inizio. Ma è dopo l’interruzione per il temporale avvenuta sull’1 a 1 che si è scatenata la macchina da goal della Carcarese, che è andata a segno per ben cinque volte.

Così l’allenatore ai microfoni biancorossi: “Oggi i ragazzi sono entrati in campo con la determinazione giusta e hanno fatto un primo tempo sontuoso, nonostante il maltempo. Hanno costruito tantissimo, abbiamo avuto altre 5 occasioni nitide oltre i 4 gol. Domenica scorsa la partita non era stata approcciata nel modo giusto, abbiamo lavorato in settimana e sapevano che avremmo affrontato un avversario importante, a ragazzi negli spogliatoi ho detto le solite cose, il resto lo hanno fatto loro”.

“Prima della sosta per il temporale eravamo sull’1-1 – prosegue -, siamo stati fermi una ventina di minuti e poi sono rientrati in campo con una grande voglia di giocare e di vincere. Domenica prossima ci aspetta un’altra partita difficile, il Finale è una squadra in ripresa, dovremo essere bravi da martedì a preparare al meglio la trasferta”