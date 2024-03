Don Luigi Ciotti a Savona: “Oggi una delle malattie più terribili è la delega, pensare che tocca sempre agli altri”

Savona. Sala Rossa del Comune gremita per ascoltare le parole di Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera a Savona nel giorno di inaugurazione del Giardino dei Giusti al Prolungamento.

“Un giardino deve essere accessibile a tutti, essere luogo di riflessione – esordisce Don Ciotti -. È un posto giusto per ricordare i giusti. Un giardino è un ambiente in continua trasformazione perché cambia con le stagioni, come noi, anche il giardino si trasforma: questo diventa un continuo invito a interrogarci e soffermarci. Un giardino ci dice che oggi la natura è sotto attacco e l’impegno per la giustizia sociale è necessariamente anche l’impegno per la giustizia ambientale”.

Poi commenta i nomi che hanno scelto i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di Savona e provincia: “Leggendo l’elenco dei Giusti troviamo anche attivisti ambientali. Tanti uomini e donne che per aver tutelato la natura sono stati assassinati. Mi ha fatto piacere trovare Chico Mendes, sindacalista rurale che si è battuto contro il disboscamento, Peppino Impastato e sua madre che ha visto spazzare via suo figlio che aveva denunciato gli interessi mafiosi dietro la costruzione dell’areoporto di Palermo a Punta Raisi avvenuto con la distruzione di campi agricoli importanti sia dal punto di vista ambientale che economico. E non posso non ricordare Renata Fonte che si era battuta perché voleva tutelare una località sul mare, un posto stupendo. Io lì ho visto le più piccole orchidee. Voi capite come sono importanti i diritti per la natura e i diritti sociali”.

Poi esorta a seguire l’esempio, anche nel proprio piccolo, dei Giusti. Per Don Ciotti questa è la via per ottenere un cambiamento: “Tutti lo sogniamo e solo così possiamo ottenerlo. Dobbiamo essere parte del cambiamento cominciando dalle piccole cose. Non è possibile che 18 milioni di italiani non vadano più a votare e che 1 su 2 non voglia più occuparsi di politica. Questa deriva è inquietante. Bisogna prendere le distanze dal pericolo di idealizzare le persone anziché concretizzare il loro esempio e farlo nostro. Non dobbiamo considerarli degli eroi inarrivabili nel loro coraggio, non lo vogliono. Non dobbiamo metterli sul piedistallo e considerarli impossibili da imitare. Giusti sono persone capace di ribellarsi alle regole quando non sono fatte a garanzia del bene comune”.

E ancora un invito a mettere in risalto tutto ciò che c’è di positivo: “Dobbiamo amare l’Italia e riconoscere le cose belle delle nostre realtà e dobbiamo educarci a farlo a cominciare dal proprio territorio. Ad esempio: tutti questi ragazzi che sotto la pioggia (stamattina alla cerimonia di inaugurazione erano presenti diverse classi) hanno vissuto quel momento è una cosa positiva. Non cediamo il rischio di un’ammirazione sincera ma sterile nei confronti di queste persone. Non sediamoci in questo giardino pieni di gratitudine verso i giusti, ma alziamoci in piedi e seguiamo i loro passi perché possiamo arrivare lì e dire ‘che bravi’, ma non basta. Alziamoci in piedi e seguiamo i loro passi. Diamo nuova linfa all’esempio che ci lasciano. Se siamo tutti più giusti, l’ingiustizia soccombe. Oggi una delle malattie più terribili è la delega, pensare che tocca agli altri fare, i mormoranti quelli che parlano ma non cambiano nulla e i neutrali, ma davanti alle guerre come si fa”.

Conclude ricordando che la criminalità organizzata si combatte da decenni, ma c’è ancora tanto lavoro da fare: “Sono 150 anni che parliamo di mafia, non basta tagliare la malerba in superficie. Bisogna estirpare il male alla radice e ci vuole una grande battaglia. Rispetto ad alcuni problemi ci vuole giustizia sociale e ambientale. Bisogna garantire salute e istruzione”.